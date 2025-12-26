Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, yıllık basın toplantısında konuştu Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hem giriş hem de çıkış noktalarının Azerbaycan topraklarında bulunduğunu belirterek, "Bu projenin Azerbaycan'ın işbirliği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şartlarımızı ve beklentilerimizi önceden ilettik. Bunların dikkate alınacağına inanıyoruz." dedi.

Bayramov, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politikasında 2025'te yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı ve soruları yanıtladı.

Türkiye ile ilişkilere değinen Bayramov, Bakü ile Ankara arasındaki temasların yıl içerisinde artarak devam ettiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'yi 3 kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini 4 kez ziyaret ettiğini söyledi.

Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş ve müttefik ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Hiçbir ülke Azerbaycan'a Türkiye gibi destek vermedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Bayramov, "Türkiye bu süreci Azerbaycan'la koordineli şekilde yürütüyor. Bundan sonra tüm adımlarımızın koordineli şekilde atılacağına eminim." şeklinde konuştu.

Bayramov, Türk Hava Yollarının Erivan'a günlük uçuşlara başlayacak olması hususunda Türkiye'nin Azerbaycan'ı çok önceden bilgilendirdiğini belirtti.

"Ortak tatbikat, tüm TDT üyelerinin çıkarlarına uygundur"

Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin ortak askeri tatbikat yapması" önerisini de değerlendiren Bayramov, "TDT çerçevesinde savunma alanındaki işbirliği, en önemli önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. Ortak tatbikat, tüm TDT üyelerinin çıkarlarına uygundur. Bu girişimler barışa hizmet ediyor ve birilerinin endişelenmesi için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramov, TDT'nin nüfuzunun her geçen gün arttığını belirterek, "TDT'ye ilgi hem olumlu hem de olumsuz olarak artıyor. Üye olmak isteyen, işbirliği yapmak isteyen ülkeler arttı. Fakat bazı güç merkezleri ve ülkeler ise TDT'den rahatsız oluyor. TDT'nin büyük potansiyeli var. TDT kapsamında işbirliğinin her geçen yıl daha da genişleyeceğini göreceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen TRIPP'e ilişkin, "TRIPP güzergahının hem giriş hem de çıkış noktaları Azerbaycan topraklarında bulunmaktadır. Bu projenin Azerbaycan'ın işbirliği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şartlarımızı ve beklentilerimizi önceden ilettik. Bunların dikkate alınacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin'in devlet olma hakkını her zaman desteledik"

Filistin-İsrail çatışması ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Azerbaycan'ın tutumunu anlatan Bayramov, "Filistin'in devlet olma hakkını her zaman desteledik. Filistin mevzusu, İslam dünyası için önemli ve hassas konudur. İsrail'de de iyi ilişkilerimiz var fakat İsrail'le olan ilişkilerimiz uluslararası hukukla ilgili görüşlerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor." görüşünü paylaştı.