Azerbaycan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, mesajında helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Hasanov, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerinin acısını paylaştığını ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.
Kaynak: AA