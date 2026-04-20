Azerbaycan'dan Belçika ve Hollanda'ya "Karabağ" tepkisi

Azerbaycan, Belçika ve Hollanda parlamentolarında kabul edilen önergeler sebebiyle iki ülkenin Bakü büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçika'nın Bakü Büyükelçisi Julien de Fraipont ile Hollandalı Büyükelçi Marianne de Jong'un ayrı ayrı Bakanlığa davet edildikleri bildirildi.

Görüşmelerde, 16 Nisan'da Belçika ve Hollanda parlamentolarınca kabul edilen, Azerbaycan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü, ayrıca Ermenistan ile devam eden barış sürecini zedelemeyi amaçladığı belirtilen belgelere sert tepki gösterildi.

Belgelerin tamamen asılsız ve temelsiz değerlendirmeler üzerine hazırlandığı vurgulanan açıklamada, bu durumun ilgili kurumlarda kökleşmiş Azerbaycan karşıtı ön yargıyı ortaya koyduğu ifade edildi.

Önergelerdeki iddiaların uluslararası hukukun açık ihlali ve hukukun üstünlüğüne müdahale niteliği taşıdığı kaydedildi.

Görüşmelerde ayrıca, Azerbaycan'ın egemen topraklarına yönelik asılsız atıflar, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiği iddiaları ile Ermeni kökenli kişilerin hakları ve sözde yasa dışı tutuklamalara ilişkin suçlamalar kesin dille reddedildi.

Önergelerin, Azerbaycan ile Ermenistan parlamento başkanları arasında gerçekleştirilen son görüşmeyle aynı döneme denk gelmesinin ise "paradoksal" olduğu büyükelçilerin dikkatine sunuldu.

Azerbaycan tarafı, Belçika ve Hollanda'dan parlamentolarındaki Azerbaycan karşıtı grupların ikili ilişkilere zarar vermelerinin önüne geçilmesi için etkili adımlar atmalarını istedi.

Belçika ve Hollanda parlamentoları, Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönmelerine ilişkin önergeler kabul etmişti.