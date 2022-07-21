Azerbaycan'da uzmanlar medyada reformları konuştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Derinleşen medya reformları: Yeni hedeflere doğru" başlıklı konferans düzenlendi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının düzenlediği konferansa, Azerbaycanlı medya yöneticileri, devlet yetkilileri, gazeteciler ve yabancı medya uzmanları katıldı.

Halk Cephesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Elçin Mirzebeyli'nin moderatörlüğünde yapılan konferansta Azerbaycan basınının katettiği yol, elde edilen başarılar, sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Mirzebeyli konuşmasında, medyanın yasal altyapısının hazırlanması için Azerbaycan'da önemli reformlar yapıldığını belirterek bununla işin bitmediğini, reformların daha da hızlanmasını beklediklerini belirtti.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov Azerbaycan medyasının kalkınma yolunda olduğunu belirterek değişen dünyaya ayak uydurmak için medyanın öncü teknolojileri kullanarak daha da gelişim kaydetmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Saadet Yusifova, Haydar Aliyev'in iktidarı döneminde medya alanında yapılan reformlardan, sansürün kaldırılmasından bahsetti.

Bugün yapılan reformlarla geleneksel medyadan yeni medyada hızlı geçişin hedeflendiğini belirten Yusifova, enformasyonun dünya düzenindeki gücünü Azerbaycan topraklarının 30 yıllık işgali döneminde, 2. Karabağ Savaşı'nda ve savaş sonrasındaki dönemde gördüklerini söyledi.

Yusifova, Azerbaycan'ın enformasyon savaşına maruz kaldığını ifade ederek "Fakat bu kez hazırlıklıydık. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 44 günde 30'dan fazla yabancı basına röportaj verdi. Enformasyon savaşında da zafer kazandık." dedi.

Azerbaycan Görsel İşitsel Yayınlar Üst Kurulu Genel Sekreteri Fazıl Novruzov da konuşmasında çağdaş medyanın toplumun objektif ve hızlı bilgilendirilmesini sağlaması gerektiğini, devletin ise söz ve düşünce özgürlüğünü temin etmesi, medyanın rahat hareket etmesi için yasal altyapı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Novruzov, Azerbaycan devletinin de bu yönde politika yürüttüğünü belirterek reformların sürdüğünü, devletin özgür, sürdürülebilir ve ulusal çıkarlara uygun hareket eden medyanın teminatçısı olduğunu kaydetti.

On beş ülkeden medya uzmanının konuk olarak yer aldığı konferansa Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da katıldı.

Etkinlikte Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının yeni web sitesinin tanıtımı da yapıldı.