Azerbaycan'da inşa edilen Çin sermayeli 100 megavatlık güneş enerjisi santrali şebekeye bağlandı

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BAKÜ, 18 Eylül (Xinhua) -- Azerbaycan'da Çinli enerji şirketi Universal Enerji Limited Şirketi'nin finanse edip inşasını gerçekleştirdiği 100 megavatlık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali, başkent Bakü'de düzenlenen törenle şebekeye bağlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarşamba günkü törende yaptığı açıklamada, 2025 yılında kapsamlı stratejik ortaklık kuran Azerbaycan ile Çin arasında çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin istikrarla ilerlediğini söyledi.

Yenilenebilir enerji işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirten Aliyev, daha fazla Çinli şirketin Azerbaycan'da yatırım yapmasını ve ticaret yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın bol miktarda yenilenebilir enerji kaynağına ve bunların geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Aliyev, hükümetin enerji dönüşümüne hız verdiğini ve ülkenin yeşil elektrik ihraç kapasitesini artırdığını ifade etti.

Bakü'nün Karadağ bölgesinde yer alan 100 megavatlık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 200.000 güneş paneli ve 110 kilovoltluk bir trafo merkezinden oluşuyor. Santralin yılda yaklaşık 200 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu elektrik sayesinde yaklaşık 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanabileceği ve karbon emisyonlarının yaklaşık 97.000 ton azaltılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua