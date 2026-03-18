Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Şehitliği'ndeki törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Büyükelçilik müşavirleri, askeri yetkililer, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Akgün, deftere, bundan 111 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda dünyanın en güçlü ordularına karşı kısıtlı imkanlara rağmen kazanılan destansı zaferin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını, Türk milletinin bağımsızlık uğruna neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Akgün deftere, "Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken yardıma geldiği kardeş Azerbaycan topraklarında azatlık uğruna canını feda eden Türk ordusunun kahraman Mehmetçiklerini ve Kurtuluş Savaşı'mızda Mehmetçik ile omuz omuza düşmana karşı dövüşürken Türk'ün istiklali uğruna şehit düşen tüm Azerbaycan askerlerini de bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum." ifadelerini yazdı.

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Akgün ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.