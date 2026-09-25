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Azerbaycan'da "Birliğin Gücü-2026" tatbikatında hava araçları hedefleri vurdu

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askerlerinin katılımıyla Azerbaycan'da "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta hava araçları temsili hedefleri vurdu; pilotların zorlu koşullarda görev kabiliyetleri değerlendiriliyor.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında hava araçları, belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda manevralar gerçekleştirerek çeşitli hedefleri vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında hava araçları, belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda ustalıkla manevralar gerçekleştirdi.

Hava araçları, senaryo gereği temsili düşmanın hava hedeflerini, radar ve hava savunma füze sistemlerini, askeri araçlarını ve teröristlerin karadaki mevzilerini vurdu.

Tatbikatın amacının pilotların pratik becerilerini geliştirmek, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesini sağlamak ve tatbikatta belirlenen görevlerin zorlu hava ve arazi koşullarında yerine getirilmesine yönelik kabiliyetlerini değerlendirmek olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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