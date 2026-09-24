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Azerbaycan'da Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili hedefler tam isabetle vuruldu

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katıldığı "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı Azerbaycan'da başarıyla sürüyor. Açıklamaya göre topçu atışlarında temsili terörist hedefler tam isabetle imha edildi, personel farklı muharebe senaryolarında görev yaptı.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında temsili hedefler tam isabetle imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin yer aldığı "Birliğin Gücü-2026" tatbikatının başarıyla devam ettiği bildirildi.

Tatbikata katılan askeri personelin, farklı eğitim ve muharebe senaryolarına yönelik uygulamalı görevleri yerine getirdiği kaydedilen açıklamada, topçu birliklerince gerçekleştirilen atışlarda temsili terörist hedeflerinin tam isabetle imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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