Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 5'inci yılında şehitler anıldı.

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül'de şehitliklere akın etti.

Bakü'de Askeri Şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende Azerbaycan Milli Marşı okundu. Yerel saatle 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılı dolayısıyla bildiri yayınlandı.

Aliyeva, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 12'si çocuk olmak üzere yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiğini, 450'den fazla sivil yaralandığını anımsattı.

Ermenistan'ın savaş dönemindeki saldırılarında Azerbaycan'da 3 bin 410'dan fazla ev, 120 apartman binası ve çok sayıda okul, hastane ve anaokulu da dahil olmak üzere 12 bin sivil altyapı tesisinin yıkıldığını veya kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Aliyeva, şunları kaydetti:

"İşgal ve savaş sırasında ihlal edilen hak ve özgürlüklerin iadesi, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması, işgalden kurtarılan toprakların mayınlardan temizlenmesinin hızlandırılması için doğru mayın haritalarının Azerbaycan'a verilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, uluslararası kuruluşların, dünya devletlerinin, ombudsmanların ve yabancı ülkelerin insan hakları kurumlarının, uluslararası hukuk normlarını güvence altına almak, savaş suçları işleyenleri cezalandırmak, ihlal edilen insan haklarını geri kazandırmak ve sürdürülebilir kalkınma ile kalıcı barışı tesis etmek için ortak girişimlerde bulunmaları özellikle önemlidir."

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül, "Şehitleri Anma Günü" ilan edilmişti.