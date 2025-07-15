Azerbaycan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma programı düzenlendi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma programı düzenlendi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya birincisi Furkan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel