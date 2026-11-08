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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak"

Kaynak: AA