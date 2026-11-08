Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak"

Kaynak: AA
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü32

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
“Kurşunlar” ve “Aylar” suç örgütlerine operasyon! 29 tutuklama

Kendilerine bu isimleri takmışlardı! 2 ayrı çeteye baskın
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez

Başörtüsü krizi sonrası Aliyev'den Erdoğan'ın yanında net mesaj
Esenyurt'ta kelepçesi açılarak kaçırılan firari, 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Kelepçesini açıp kaçırmışlardı! 6 ay sonra dronla yakalandı