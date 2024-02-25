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Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Türkiye'nin 20 yıllık başarıları sizin adınızla bağlantılıdır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla ilk kutlama mesajı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev mesajında, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.

"TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK BAŞARILARI SİZİN ADINIZLA BAĞLANTILIDIR"

Mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.

"SİZ AZERBAYCAN HALKININ GERÇEK DOSTUSUNUZ"

Aliyev, mesajında şunları kaydetti; "Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur. Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır."

İLK RESMİ ZİYARETİ TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla "tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan Güncel Haberler

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