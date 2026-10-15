Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA