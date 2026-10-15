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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'deki CICA Yedinci Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre bu kabul, söz konusu zirve marjında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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