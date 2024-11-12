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Azdavay Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cansız Bedeni Bulundu

Azdavay Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cansız Bedeni Bulundu
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek'in gölette cansız bedeni bulundu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Civelek'in ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

KASTAMONU'da, eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in (58) gölette cansız bedeni bulundu. Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.

Azdavay ilçesinde 2004-2024 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler; yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenini buldu. Osman Nuri Civelik'in cenazesi, bot ile sudan çıkarılarak, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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