Azdavay'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Azdavay ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 37 AEB 574 plakalı otomobil ile 37 EY 332 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.A, D.A, ve S.Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.