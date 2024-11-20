Ayvalık'ta Yasa Dışı Göçmen Operasyonu
Ayvalık açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 18'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.