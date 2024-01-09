Ayvalık'ta Şiddetli Sağanak Sonucu Su Baskınları

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün akşam aniden bastıran ve gece boyunca etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Onlarca evin bahçesinde, zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşanırken, kentte 14 saatte metrekareye 70,5 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Ayvalık'ta dün saat 21.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle Aliçetinkaya, Hayrettinpaşa ve Sefa-Çamlık Mahallelerinin de aralarında bulunduğu 15 noktada cadde ve sokaklar dereye döndü. Alçak kesimlerde evlerin bahçelerini, bodrum ve zemin katlarını su bastı. Vatandaşlar, suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Zabıta ekipleri, gece boyunca su tahliyesi yaptı.

Menfezlerin taşması ve bazı noktalarda doğal gaz çalışmasına bağlı olarak rögarların kum dolması nedeniyle su baskını yaşanan yer sayısında da artış olduğu belirtildi. Kentte 14 saatte metrekareye 70,5 kilogram yağış düştüğü bildirildi.