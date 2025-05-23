Ayvalık'ta Öğrencilerden Kostümlü Resim Sergisi

Ayvalık'ta kostümlü sergi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları resim sergisini görsel şölene dönüştürdü. Tuval üzerinde çizdikleri Atatürk, Sabiha Gökçen, Ronaldo, Messi, Charlie Chaplin, Mihrimah Sultan, Kaplumbağa Terbiyecisi gibi tarihi ve güncel karakterlere ait resimleri, üzerlerine giydikleri kostümlerle beğeniye sunan öğrenciler, sergiyi ziyaret edenlerden tam not aldı.

AYAL'in, Kırlangıç AVM Salonu'nda açılan sergide bir ilk yaşandı. Giydikleri kostümlerle, tuvalde çizdikleri kahramanları canlandıran öğrenciler; başta öğretmenleri olmak üzere tüm davetlileri yaptıkları eserlerle etkilemeyi başardı.

Okul Müdürü Hüseyin Aday'ın yaptığı konuşmayla beğeniye sunulan serginin açılış kurdelesi; Müdür Aday ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın ile Ayvalık İlçe Tarım Müdürü Volkan Oral'ın yanı sıra ilçede faaliyet gösteren birçok okulun müdürleriyle, okulun resim öğretmeni Zeki Kobak ile okulun tarih öğretmenlerinden Reyhan Aksoy ile birlikte kesildi.

Açılışta konuşan Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, öğrencilerin çok büyük emekler harcayarak sergiyi hazırladıklarını vurguladı. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın ise, Ayvalık'ta böylesi bir serginin daha önce yapılmadığını ve bu sergiyi görünce çok şaşırdığını söyleyerek, emeği geçen herkesi kutladı.

Birbirinden ilginç 55 eserin beğeniye sunulduğu sergi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Okulun Resim Öğretmeni Zeki Kobak, projeyi iki yıldan bu yana hazırlamak için planladığını söyledi.

Her yıl sene sonlarından resim sergileri hazırladıklarını anlatan Kobak, "Ama bu sene çok farklı bir konsept yapmak istedik. Öğrencilerimizin üzerinde durdukları konular hem daha iyi kavrayabilmelerini arttırabilmek, bunu yaparken de eğlenebilmelerini sağlayabilmek için sahne sanatlarıyla, görsel sanatları ve hatta birçok disiplini bir araya getirdik. Çocuklarımızı bağımsız bırakarak, kendi tercihleri olan; kitap, bilim insanı, sanatçı hatta resmin kendisine ait karakterler üzerinde çalışmalarını istedik. Aynı zamanda da bunları canlandırmalarını talep ederek bu projeyi gerçekleştirdik. Kostümlerde epey zorlandık ama çok içimize sinen bir sergi oldu. Sergilenen eserler birbirinden bağımsız oldu. Şu anda sergimizde; Atatürk'ümüz de var, çizgi film ve ünlü futbolcular da var. Önemli olan hem eğlenmek hem de sanatsal bir çalışmayı ortaya koyabilmekti. Bunu başardık." dedi.

Serginin konseptinin hazırlanmasını sağlayanlardan biri olan okulun Tarih Öğretmeni Beyhan Aksoy da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Modeli çerçevesinde; yaparak, yaşayarak öğrenme doğrultusunda çalışmalar yaptık. Tarihi karakterlerin ve ses getiren efsaneleşmiş tabloların canlandırılmasını yaptık. Çok fazla karakter canlandırdık. Atatürk'ten Seyit Onbaşı'ya, Sabiha Gökçen'e kadar pek çok karakter sergimizde yer aldı. Bunu yaparken; tarihi karakterlerimizin unutulmamasını, onları hatıralarının yaşatılmasını amaçladık. Öğrencilerimizin kostümlerini kendileri tasarladılar." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler memnun

Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i canlandıran Eda Akkılıç, sergiye yoğun ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayvalık halkı zaten sanata ilgi duyuyor. Burada sergilenen her eserde öğrenciler ve öğretmenlerimizin yoğun emekleri var. Bugün burada bizi destekleyen sanatseverlerimizin yoğunluğu da bizi son derece memnun etti" dedi.

Mihrimah Sultan'ı canlandıran Almina Kanap isimli öğrenci, "Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan'ı canlandırdık" ifadelerini kullanarak, Mihrimah Sultan hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Atilla Erhanoğlu da, Türk Milleti'nin büyük önderini canlandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımla birlikte tarihi karakterleri canlandırarak, portrelerde yer verdik. Çok emek harcadık ama bugün bu emeklerin karşılığını yoğun ilgiyle karşılanarak aldık" diye konuştu.

Sergide öğrenci velilerinin duydukları gurur da adeta gözlerinden okunuyordu.