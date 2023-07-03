Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan kutlamalar, şiirlerin okunmasıyla sürdü. Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk, şehit denizcilerin ruhuna izafeten ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı. Ardından Ayvalık Liman Başkanlığı önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

Ayvalık'ta gecikmeli Kabotaj Bayramı coşkusu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan kutlamalar, şiirlerin okunmasıyla sürdü.

Meydandaki törenlere; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Pers. Albay Mustafa Bulut, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu, Ayvalık Liman Başkan Fırat Çengel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk, şehit denizcilerin ruhuna izafeten ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı. Ardından Ayvalık Liman Başkanlığı önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

100 metre Serbest Yıldızlar, 100 metre Serbest Gençler, 100 metre Serbest Büyükler yüzme yarışlarının yanı sıra günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma mücadeleleri izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.