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Ayvalık'ta Çöp ve İzmarit Atanlara Ceza Uygulanacak

Ayvalık'ta Çöp ve İzmarit Atanlara Ceza Uygulanacak
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye tarafından yere çöp ve izmarit atanlara ceza kesileceği açıklandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cunda sahilinin temizlenmesi için özel bir ekip kurduklarını belirtti ve halkın bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yere çöp ve izmarit atanlara belediye tarafından ceza geliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cunda sahilini baştan sona izmaritten arındırdıklarını belirtti.

Başkan Ergin, "Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" dedi.

Şimdi görevin tüm Ayvalıklıların olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin, "Atmayacağız, attırmayacağız bu güzel kentte bir tek izmarit ve çöp parçası olmayan sokaklar oluşturacağız." diye konuştu.

Mesai arkadaşlarının görevlerini layıkıyla tamamladıklarını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz."

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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