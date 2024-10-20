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Ayvalık'ta 7 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yapılan operasyonla yakalandı. Düzensiz göçmenler, göç idaresine gönderilirken kaçakçılar gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Araçlarda bulunan 4'ü Filistin, 2'si Sudan ve 1'i Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen ile bu kişileri Midilli Adası'na götürmek isteyen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İki araca ise el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri İ.H.A (24) ve V.C. (38) ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

Midilli Adası Kaçakçılık Yunanistan Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Ayvalık Güncel Göçmen Hukuk

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