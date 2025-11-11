Ayvalık'ta 55 Kilogram Yağış, Caddeler Göle Dönüştü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştü. İlçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü, bazılarında da su birikintileri oluştu.

Ayvalık'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.