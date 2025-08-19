Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik botta Yunanistan'a gitmekte olan 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye "KB-115" Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Ekipler tarafından Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giderken durdurulan botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 42 göçmen, Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel