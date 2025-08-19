Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik botta Yunanistan'a gitmekte olan 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye "KB-115" Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler tarafından Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giderken durdurulan botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 42 göçmen, Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı

Eşini öldürüp 9 ay küvette saklayan kadın sahte kimlikle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.