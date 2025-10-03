Haberler

Ayvalık'ta 24 Saatte 63,8 Kilogram Yağış

Ayvalık'ta 24 Saatte 63,8 Kilogram Yağış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iki evi su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü. İlçede cadde ve sokaklar göle dönerken, 2 evi de su bastı.

Ayvalık'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. İlçede zaman zaman hızını attıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Ayvalık 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı'da iki evi su bastı. Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi'nde de bir evin bahçesi su ile doldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. Diğer yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 63, 8 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini ancak saat 18.00'den sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi. Yarın da bölge genelinde yağışın süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.