Ayvalık'ta 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.