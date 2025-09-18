Haberler

Ayvalık'ta 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botla yakalandı. Çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Merkezi'ne sevk edildi.

Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
