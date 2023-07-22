Ayvalık Adalarında Geniş Kapsamlı Temizlik Çalışması Başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki adalarda çevre temizliği başlatıldı. İlçedeki dört iş insanının desteğiyle yapılan temizlik çalışmalarının ilki dün Maden Adası'nda yapıldı. 5 tekne ve 25 kadın işçinin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında gün boyunca 150 büyük boy çöp torbası katı atık toplandı. Temizlik çalışmalarının bugün Çıplak Ada ve İncirli Ada'da devam edeceği bildirildi. Ayvalık'taki adalardaki temizlik çalışmalarının bugüne kadar yapılan en büyük ikinci temizlik çalışması olduğu belirtildi.