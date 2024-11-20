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Ayvalık Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-32" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 19'u çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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