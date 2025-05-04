Ayvacık'ta Hıdrellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Güzelköy köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, birlik ve beraberliği simgeleyen bu şenliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliklerde yerel sanatçılar tarafından konser verildi, oyunlar oynandı.

Hazırlanan yemeklerin ikram edildiği programda, yöresel ürün stantları da kuruldu.

Şenliğe Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile çok sayıda vatandaş katıldı.