Ayvacık'ta 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu bu göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
"TCSG-905" ve "KB-103" botlarıyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel