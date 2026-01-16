Haberler

Ayvacık MTAL'den Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda başarı

Ayvacık MTAL'den Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda başarı
Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte yarışmaya katılarak başarı gösterdi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Milli Eğitim Bakanlığı 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda başarı elde etti.

Okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilerinin "Bir tutam doğa" ekibiyle yer aldığı yarışmaya Karadeniz Bölgesi'nden 30 okul katıldı.

Yarışmada Ayvacık MTAL'den öğrenciler Gamze Çakır, Arda Bölükbaş ve Berat Öztürk, danışman öğretmenleri Dilan Yandım rehberliğinde sergiledikleri performansla üçüncü oldu.

Yarışmada Ayvacık MTAL ekibinin menüsünde mısır ekmekli bruschetta, kuzu etli lahana sarması ve kabak tatlısı yer aldı.

Okul müdürü Ömer Cihat Akdin, elde edilen başarıda emeği geçen öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek, bu tür yarışmaların mesleki eğitimin niteliğini artırdığını ifade etti.

