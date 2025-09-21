Haberler

Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı ilçede düzenlenen törenle kutlandı.

Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı ilçede düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Kültür Parkı'ndaki törende Kaymakam Mustafa Karali, Garnizon Komutanı Olgun Parlar ve Belediye Başkanı Mesut Bayram Atatürk Kaidesine çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Bayram, kurtuluşun gururunu yaşadıklarını vurgulayarak şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı. Kaymakam Karali ise Ayvacıklılar'ın 103 yıl önce bağımsızlık için canlarını ortaya koyduğunu belirterek kurtuluş gününün önemine dikkat çekti.

Program kortej yürüyüşü, Mevlid-i Şerif, halk oyunları ve öğrencilerin şiir dinletisiyle sona erdi.

Etkinliklere ilçe protokolü, daire amirleri, siyasiler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır

TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.