Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı ilçede düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Kültür Parkı'ndaki törende Kaymakam Mustafa Karali, Garnizon Komutanı Olgun Parlar ve Belediye Başkanı Mesut Bayram Atatürk Kaidesine çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Bayram, kurtuluşun gururunu yaşadıklarını vurgulayarak şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı. Kaymakam Karali ise Ayvacıklılar'ın 103 yıl önce bağımsızlık için canlarını ortaya koyduğunu belirterek kurtuluş gününün önemine dikkat çekti.

Program kortej yürüyüşü, Mevlid-i Şerif, halk oyunları ve öğrencilerin şiir dinletisiyle sona erdi.

Etkinliklere ilçe protokolü, daire amirleri, siyasiler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.