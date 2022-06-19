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AYT heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Selim Bayraktar - Güncel
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AYT heyecanı başladı YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavı için adaylar sınav merkezlerine geldi.

AYT heyecanı başladı

İSTANBUL - YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavı için adaylar sınav merkezlerine geldi.

Milyonlarca aday dün Temel Yeterlilik Testi bugün ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi için sınav merkezlerine geldi. YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Sınav merkezlerinin kapısı ise 10.00'da kapandı.

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Güncel

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