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20 yaşındaki kadın evinin penceresinden ateş edilerek öldürüldü

20 yaşındaki kadın evinin penceresinden ateş edilerek öldürüldü
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İzmir'de babasıyla birlikte evde oturan 20 yaşındaki kadın pencereden tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin genç kadının eski sevgilisi gözaltına alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde dün saat. 21.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

PENCEREDEN AÇILAN ATEŞLE KATLEDİLDİ

Aysun Candan (20) babası İbrahim Candan ile tek katlı evlerinde otururken pencereden yaklaşan bir şüpheli tabancayla ateş etti. Genç kadın kurşunların hedefi olurken baba hemen 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Candan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Sevgili olmayin sakın öldürülürsunuz

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Yag kuyrugunu iktidara maal eden tayfa bugun olan bitene iktidarla ne alakasi var diyor.bu suru vatanimizi yok etti.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Sevgili koleksiyonunun sonu ne yazık ki böyle acı sonuçlarına peşinden getirmesine yol açıyor...önce ahlak....

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Haber YorumlarıAkıncı:

Böyle haberleri yayınlamayın. Birdefa göz gördüm müydü beyine kayıt oluyor. Göstermeyin böyle haberlerden

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Haber YorumlarıAkıncı:

Zina cezalandırıyor

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