20 yaşındaki kadın evinin penceresinden ateş edilerek öldürüldü

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde dün saat. 21.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

PENCEREDEN AÇILAN ATEŞLE KATLEDİLDİ

Aysun Candan (20) babası İbrahim Candan ile tek katlı evlerinde otururken pencereden yaklaşan bir şüpheli tabancayla ateş etti. Genç kadın kurşunların hedefi olurken baba hemen 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Candan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.