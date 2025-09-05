Ayşenur Ezgi Eygi'nin Eşi: Mücadelesi Unutulmamalı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, eşinin hayatı pahasına verdiği mücadelenin unutulmamasını istiyor.

ABD'de yaşayan Hamid Mazhar Ali, mezarı Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan eşinin vefatının birinci yılında Türkiye'ye geldi.

Didim'de AA muhabirine açıklama yapan Ali, geçen bir yılda ABD hükümetinin konuya duyarsız kalmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Çok zor bir yılı geride bıraktığını anlatan Ali, "Bir yılım acı içinde geçti, eşim bizimle değildi, evimiz boştu ve her açıdan çok zorlayıcıydı. Amerikan hükümetinin konuyla ilgili eylemsizliği, bir şey yapmaması, İsrail hükümetinin aynı şekilde hiçbir şey yapmaması... Hala bunun için mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Hamid Mazhar Ali, ABD'de kendisinin ve Ayşenur'un arkadaşlarının, Filistinlilerin uğradığı zulme dikkati çekmeye devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Ayşenur için adalet mücadelemiz daha büyük, daha geniş bir perspektifte. Aynı zamanda Filistin halkının haklarının mücadelesi. Ayşenur için bu mücadeleyi verirken Filistinlilerin de yaşam hakkı, temel insan hakları için aynı mücadeleyi veriyoruz. Arkadaşları da hem Amerika'da hem de başka yerlerde bütün eylemlerde seslerini yükseltiyorlar, onun hikayesini unutturmuyorlar. Hem Ayşenur adına bunu yapıyorlar hem de Filistin halkının hakları adına yapıyorlar."

Ayşenur'a Türkiye'nin sahip çıktığını vurgulayan Ali, eşinin dünyanın her yerinde barış ve adaletten yana aksiyon aldığını, devleti Türkiye'nin bu şekilde sahip çıkmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Unutulmamasını istiyorum"

Hamid Mazhar Ali, eşinin mücadelesinin unutulmamasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Ben herkese Ayşenur'un niçin Batı Şeria'ya gittiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, Gazze'de de muazzam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunun için de çok kalbimiz acıyor, sızlıyor. Fakat Batı Şeria halkı da her gün muazzam bir baskıyla yüz yüze. İsrail'in halka uyguladığı baskıya ve zulme karşı, yasa dışı tüm uygulamalara karşı onların sesini dünyaya duyurabilmek adına oraya gitmişti ve bunun unutulmamasını istiyorum. Çünkü bu, yani Ayşenur'a olan, Ayşenur gibi daha birkaç Amerikalıya daha yapılan, Batı Şeria'da Filistinlilerin her gün rutin olarak maruz kaldığı muamele. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

Çok sayıda gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan insanların kendisine eşini hatırlattığını dile getiren Ali, şunları kaydetti:

"Bunu yapan insanlara minnettarım çünkü sadece bir şeyler söylemek yerine aksiyona geçtiler. Neler hissettiklerini de az çok tahmin edebiliyorum. Bu aynı zamanda bana Ayşenur'u hatırlatıyor. Onun da duyguları vardı. Konuyla ilgili çekinceleri de vardı ama birilerinin hayatını değiştirmek adına, bir şeylerin sona ermesi adına, oradaki ızdırabın sona ermesi adına inancı da vardı. Dolayısıyla işte tüm bu duygularla birlikte o eylemi aldı, o aksiyonu aldı ve yola çıktı. Umarım başarılı olurlar."

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.