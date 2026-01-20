Haberler

Ressam Ayşe Yüksel Kayalı'dan Ağaç Katliamına Dikkati Çeken Sergi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ressam Ayşe Yüksel Kayalı, 'Sen gittikten sonra da burada olacağım' isimli kişisel sergisini 23-29 Ocak tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, doğanın ve ağaçların korunmasına dikkati çekiyor.

(İSTANBUL) - Ressam Ayşe Yüksel Kayalı, "Sen gittikten sonra da burada olacağım" isimli, ağaç katliamına dikkati çeken kişisel sergide resimlerini, 23-29 Ocak tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

Katıldığı kişisel ve karma sergilerle adından söz ettiren ressam Ayşe Yüksel Kayalı, sanatını doğa, kontrast, simetri, yaşam ve denge çerçevesinde tutan, yaratıcı sürecini bu alanlardan aldığı ilhamla şekillendiren bir sanatçı olmasıyla tanınıyor.

10 yılı aşkın süredir kişisel ve karma sergilerde yer alan Ayşe Yüksel Kayalı'ın eserleri daha önce kadın hastalıkları, kanserli çocuklar ve kız öğrenciler konusunda farkındalığı artırmaya yönelik sergilerde de sanatseverlerle buluştu. Ressam, doğada gözlemlediği güç, yükseliş, kaos ve düzen gibi temaların üzerinde duruyor ve mucizelerin varlığına sarsılmaz bir inançla üretmeye devam ediyor. Kayalı'nın kendi ifadesiyle resimleri "tüm yaradılışın güzelliğini ilan eden lirik bir şiirselliğe dönüşmeyi" amaçlıyor.

Kayalı'nın, "Sen gittikten sonra da burada olacağım" isimli ağaç katliamına dikkati çeken kişisel sergisi 23-29 Ocak'ta Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Sergi, adını "Sen gittikten sonra da burada olacağım" cümlesinin geçtiği efsaneden alıyor. Efsaneye göre Homeros, Ege kıyılarını gezerken bir zeytin ağacının gölgesine oturur. Zeytin ağacı dile gelir ve Homeros'un kulağına fısıldar. "Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti