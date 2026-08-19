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Uçuruma devrilen minibüste hayatını kaybedenler, son yolculuğuna uğurlandı

Uçuruma devrilen minibüste hayatını kaybedenler, son yolculuğuna uğurlandı
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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak uçuruma devrildiği kazada, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak uçuruma devrildiği kazada, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi. 4'ü ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu Hayati Aras'ın (55) kontrolünü yitirdiği 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, bariyerlere çarptı ardından uçuruma devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Funda Durhan (38), kızı Erva Durhan (10), Dilek Özcan (45) ve Hikmet Cengiz hayatını kaybetti.

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı anne Funda ve kızı Erva Durhan için kent merkezindeki Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Anne ve kızı, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi Aynı kazada can veren Dilek Özcan Suşehri ilçesinde, Hikmet Cengiz ise Akıncılar ilçesinde toprağa verildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan 4'ü ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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