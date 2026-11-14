Ayşe Ünlüce, YENİ Parti kurultayında anketlerde birinci çıktıklarını söyledi

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, partisinin 1. Olağan Kurultayına ilişkin, "Bir taraftan delegelerimiz, diğer taraftan Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyelerimizle birlikte coşkulu bir kurultay gerçekleştiriyoruz. Kamuoyu yoklamalarında da birinci parti çıkıyoruz. Bu da bize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ayşe Ünlüce, YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ünlüce, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi salondaki kalabalık ve coşku sabahtan beri çok güzel. Bir taraftan delegelerimiz, diğer taraftan Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyelerimizle birlikte coşkulu bir kurultay gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımızın konuşmasını biraz önce dinledik. Hem YENİ Parti'nin çözüm sürecinde neler yapabileceğini hem de Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözmesi gerektiğini madde madde ortaya koydu. Hem Yeni Parti'nin kuruluş sürecini tekrar hafızalarımızda canlandırdık. Mutlak butlan sürecinden sonra yaşananlar, ardından partinin kuruluşu... Partinin kuruluşundan sonra da hep söylediğimiz bir şey var: Bu partinin adını millet verdi. Oradan görüntüler izledik. Gerçekten o günlerde, temmuz ayında sahadaki coşku ve halkın bizden beklentisi hala yükselerek devam ediyor. Kamuoyu yoklamalarında da birinci parti çıkıyoruz.

Bu da bize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurullar oluştuktan sonra biz de sahada daha çok çalışacağız. 250'den fazla belediyemiz YENİ Parti çatısı altında. Kadın belediye başkanlarımız da var. Belediyelerimizin ve meclis üyelerimizin yapısı biraz farklı. Belediye başkanlarının geçişi biraz daha süreç istiyor. Özellikle büyükşehirlerin kendi meclis üyeleri olmadığı, ilçelerden oluştuğu için o da bir süreç istiyor. Her belediye başkanımız meclisindeki ve ilindeki dengeleri düşünerek bu süreci hızlandırıyor."

Kaynak: ANKA