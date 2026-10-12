Ayrım Duvarı Konseyi, Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunda 136 saldırı tespit etti

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RAMALLAH (AA) — Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayının başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırı ve ihlal gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, sahadan gelen bildirimlere dayalı ilk tespitlere göre, ekim başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimciler kaynaklı toplam 219 saldırının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların 177'sinin doğrudan İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği, 42 saldırıda ise ordu ile yerleşimcilerin ortak katılımının söz konusu olduğu ve yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Verilere göre, kaydedilen toplam 219 saldırının 136'sı doğrudan zeytin hasadı mevsimiyle ilişkili oldu.

Bu kapsamda saldırıların 92'si, doğrudan zeytin toplayan çiftçileri hedef aldı veya onların arazilerine erişmelerini ve meyve toplamalarını engelledi. Ayrıca ürün hırsızlığı ve zeytin ağaçlarına zarar verme gibi 44 saldırı daha kaydedildi.

Darp, topraklarından zorla çıkarma, tehdit, ateş açma, göz yaşartıcı gaz kullanımı, alıkoyma, ürünlerin ve hasat ekipmanlarının çalınması ile ağaçlara zarar verimesi gibi çeşitli ihlalleri içeren bu saldırılar, çiftçilere fiziki ve maddi zarar verirken topraklarına erişimlerini kısıtlıyor ve sezonu tamamlamalarını engelliyor.

Konseyin verilerine göre, zeytin hasat sezonlarında İsrail ordusu ve yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırı sayısında yıllara göre artış görüldü. Buna göre saldırı sayısı 2022'de 136 iken 2023'te 333'e, 2024'te 407'ye, 2025'te ise 441'in üzerine çıktı.

Zeytin hasadı sezonu sofralık zeytinlerin toplanmasıyla 20 Eylül'de başlarken, zeytinyağı için ayrılan ürünlerin hasadı 15 Ekim'de başlıyor. En önemli tarım sezonlarından biri kabul edilen bu dönem, binlerce Filistinli aile için temel geçim kaynağı oluşturuyor.

Kaynak: AA