Haberler

Ayrım Duvarı Konseyi, Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunda 136 saldırı tespit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konsey verilerine göre, Batı Şeria'da ekim başından bu yana İsrail ordusu ve yerleşimciler kaynaklı 219 saldırı kaydedildi; bunların 136'sı zeytin hasadıyla bağlantılı. Saldırılar çiftçilerin araziye erişimini kısıtlarken yerleşimcilerin ateşiyle 3 Filistinli hayatını kaybetti.

RAMALLAH (AA) — Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayının başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırı ve ihlal gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, sahadan gelen bildirimlere dayalı ilk tespitlere göre, ekim başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimciler kaynaklı toplam 219 saldırının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların 177'sinin doğrudan İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği, 42 saldırıda ise ordu ile yerleşimcilerin ortak katılımının söz konusu olduğu ve yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Verilere göre, kaydedilen toplam 219 saldırının 136'sı doğrudan zeytin hasadı mevsimiyle ilişkili oldu.

Bu kapsamda saldırıların 92'si, doğrudan zeytin toplayan çiftçileri hedef aldı veya onların arazilerine erişmelerini ve meyve toplamalarını engelledi. Ayrıca ürün hırsızlığı ve zeytin ağaçlarına zarar verme gibi 44 saldırı daha kaydedildi.

Darp, topraklarından zorla çıkarma, tehdit, ateş açma, göz yaşartıcı gaz kullanımı, alıkoyma, ürünlerin ve hasat ekipmanlarının çalınması ile ağaçlara zarar verimesi gibi çeşitli ihlalleri içeren bu saldırılar, çiftçilere fiziki ve maddi zarar verirken topraklarına erişimlerini kısıtlıyor ve sezonu tamamlamalarını engelliyor.

Konseyin verilerine göre, zeytin hasat sezonlarında İsrail ordusu ve yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırı sayısında yıllara göre artış görüldü. Buna göre saldırı sayısı 2022'de 136 iken 2023'te 333'e, 2024'te 407'ye, 2025'te ise 441'in üzerine çıktı.

Zeytin hasadı sezonu sofralık zeytinlerin toplanmasıyla 20 Eylül'de başlarken, zeytinyağı için ayrılan ürünlerin hasadı 15 Ekim'de başlıyor. En önemli tarım sezonlarından biri kabul edilen bu dönem, binlerce Filistinli aile için temel geçim kaynağı oluşturuyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Cips istedi, dayısı sinirlendi! 8 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç suçlama

Cips istedi, dayısı sinirlendi! Çocuğun ölümünde korkunç suçlama
41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

"Bu ülkede Ermeni'ye yer var da, İslam'ın niye yeri yok?"