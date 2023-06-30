Ayrıldığı kadın ile ağabeyini alacak tartışmasında öldürmüş (2)
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TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde dini nikahla yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Fidan Bahçecioğlu ile ağabeyi Kenan Bahçecioğlu'nu borç- alacak meselesi nedeniyle öldüren Yücel Korkmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahla yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Fidan Bahçecioğlu ile ağabeyi Kenan Bahçecioğlu'nu borç- alacak meselesi nedeniyle öldüren Yücel Korkmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel