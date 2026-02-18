Haberler

AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanacak kişinin belirlenmesi için Yargıtay'da yapılan seçimde Yargıtay üyeleri Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal en çok oyu alarak AYM üyesi adayları oldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanacak kişinin belirlenmesi için Yargıtay'da yapılan seçimde Yargıtay üyeleri Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal en çok oyu alarak AYM üyesi adayları oldu.

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın mart ayında görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucu 58 oy alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız ile 45 oy alan aynı Daire üyesi Oğuz Dik ve 44 oy alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal en çok oyu alan isimler olarak, AYM üyeliği için aday olarak belirlendi.

Belirlenen 3 adayın ismi Gökcan'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayıldız, Dik ve Kazdal arasından birini AYM üyesi olarak atayacak. AYM üyeliğine seçilecek kişi 12 yıl Yüksek Mahkemede görev alacak.

Kaynak: AA " / " + İsmet Karakaş -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu