AYM önünde intihar girişiminde bulunan 60 yaşındaki emekli polis hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, AYM önünde intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu hakkında, "Bugün milyonlarca emekli, yıllarca çalıştığı bu ülkede yalnızca insan onuruna yaraşır bir gelir ve insanca bir yaşam istiyor" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde seyyanen zam talebiyle düzenlenen eylemde intihar girişiminde bulunan 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, hayatını kaybeden Şekeroğlu'na ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"'Geçinemiyorum' diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nu kaybettik.

Bugün milyonlarca emekli, yıllarca çalıştığı bu ülkede yalnızca insan onuruna yaraşır bir gelir ve insanca bir yaşam istiyor.

Emekliyi yoksulluğa mahküm eden ekonomik tercihlerin ve yıllardır duyulmayan 'geçinemiyoruz' feryadının siyasi sorumluluğu görmezden gelinemez.

Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA