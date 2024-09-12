AYM'nin bireysel başvuruları incelemesiyle Türkiye aleyhine AİHM başvurularında düşüş yaşandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Saadet Yüksel, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2012'de bireysel başvuruları inceleme yetkisini kullanmaya başlamasıyla 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye aleyhine Avrupa İnsan hakları Mahkemesi önünde yapılan başvurularda belirgin bir düşüş gözlendiğini söyledi.

AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu"na AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Sempozyumun ilk oturumuna başkanlık eden yargıç Saadet Yüksel, bireysel başvuru hakkının 2012'de getirilmesinin ardından Türkiye'nin insan haklarını koruma sisteminde önemli bir dönüm noktası yaşandığını belirtti.

AYM'nin aradan geçen 12 yılda birçok temel hakka ilişkin önemli içtihatlar oluşturduğunu belirten Yüksel, AYM kararlarının, AİHM'in süreç bazlı denetim metodolojisiyle yaptığı denetimde merkezi bir yer tuttuğunu söyledi.

Yüksel, bireysel başvuru hakkının getirilmesinin ardından AİHM'de Türkiye aleyhine açılan dava sayılarını azalttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin 2012'de bireysel başvuruları inceleme yetkisini kullanmaya başlamasıyla 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye aleyhine Avrupa İnsan hakları Mahkemesi önünde yapılan başvurularda belirgin bir düşüş gözlendi. 2011'de 9 binlerde olan yıllık başvuru sayısı 2013'te 2 bin 500'e gerilemiştir. Mahkeme önünde derdest dosya sayısı 2015 sonu itibarıyla Türkiye aleyhine açılmış dava sayısı 8 bin 500'ün altına inmiştir." bilgisini verdi.

Saadet Yüksel, AİHM nezdinde Türkiye aleyhine açılmış derdest dava sayısının ise 24 bin civarında olduğunu ifade etti.