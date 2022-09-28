Son dakika! Anayasa Mahkemesi, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini reddetti Güncel Haberler Son dakika! CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti. Konuyu bugünkü gündem toplantısında değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. NE OLMUŞTU? CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu. Ayrıntılar geliyor... Güncel Kaynak: AA / Aylin Dal Anayasa Mahkemesi Politika Güncel Haberler Son Dakika

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