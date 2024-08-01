AYM Kararına Göre TİP Hatay Milletvekilinin Düşürülmesi Yok Hükmünde

RESMİ Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre; Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğu belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre; Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30/1/2024 tarihli 54. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 3/1/2024 tarihli ve E.2023/12611, Değişik İş. 2024/1 sayılı kararının ekte gönderildiğine dair anılan Daire Başkanlığı yazısının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti hakkında 22/2/2024 tarihli ve E.2024/43, K.2024/65 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu tespite ilişkin yürürlüğün durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına 22/2/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından AYM kararına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" ifadelerini kullandı.