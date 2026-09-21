AYM, işe iade davasında arabuluculuk şartına dayalı ret kararını hak ihlali saydı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), arabuluculuk tutanağındaki ifadelere katı ve şekilci yaklaşarak işe iade davasını usulden reddeden Bölge Adliye Mahkemesinin kararını Anayasa'ya aykırı buldu, başvurucunun "mahkemeye erişim hakkının" ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre özel güvenlik şirketinde çalışan U.Ö, iş akdinin feshedilmesi üzerine işe iade talebiyle dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verdi.

Davalı işverenin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise arabuluculuk başvuru formunda "işe iade" seçeneğinin işaretlenmediği ve son tutanakta yer alan ifadelerin bu talebi tam kapsamadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verdi.

Bunun üzerine U.Ö, adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

"Hak arama özgürlüğünü zorlaştırıcı, aşırı şekilci yaklaşım sergilenmiştir"

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki "mahkemeye erişim hakkının" ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın gerekçesinde, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade hususunu müzakere ettiklerinin ve anlaşamadıklarının kayıt altına alındığı belirtildi.

Bölge Adliye Mahkemesinin arabuluculuk başvuru formundaki işaretlemeler üzerinden vardığı sonucun katı yorum teşkil ettiği vurgulanan gerekçede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanların bulunmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesinin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmesi, başvurucunun dava açmasını zorlaştırmış ve arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu katı yorum, başvurucu üzerinde ağır bir külfete sebebiyet vermiş ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmamıştır."

Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması amacıyla karar örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere İzmir 11. İş Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Başvurucunun tazminat talebi ise reddedildi.

Kaynak: AA