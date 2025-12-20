Haberler

Aym, Eski CHP Milletvekili Budak'a "Düzeltme ve Cevap " Hakkının Kullandırılmamasını "Hak İhlali" Olarak Değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Çetin Osman Budak'ın şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiğine karar vererek 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) eski CHP Milletvekili Çetin Osman Budak hakkında çıkan bir yazı üzerine "düzeltme ve cevap hakkının" kullandırılmamasını "şeref ve itibarının korunması hakkının" ihlali olarak kabul etti. AYM, ihlalin giderilmesinin yanı sıra, Budak'a 10 bin lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Çetin Osman Budak, 2 Ağustos 2021'de "Lider Antalya" isimli yerel gazetede "Yüreğimizi yakan yalanlar" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle "düzeltme ve cevap hakkı" talebiyle mahkemeye başvurdu. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği talebi reddetti. Budak bunun üzerine anayasanın şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM İkinci Bölümü Budak'ın şeref ve itibarı konunması hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin giderilmesi için kararı yerel mahkemeye gönderdi. AYM, Budak'a 10 bin lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'nin gerekçeli kararında şu tespitler yer aldı:

"Somut olaya gelince, başvurucu uyuşmazlık konusu haberde hakkında yanlış intiba uyandırmaya elverişli bir üslup kullanıldığı, Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaşandığı ileri sürülen olayların maddi gerçekten uzak olduğu iddiasındadır. Bu noktada haberin yazarının, başvurucunun alanda sadece üç helikopterin yangın söndürmek için çalışmakta olduğuna ilişkin söyleminin asılsız olduğuna yönelik iddiası olgusal bir meseleye ilişkin olup değer yargısı niteliğinde değildir. Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam kaç adet yangın söndürme helikopterine sahip olduğu belli kaynaklardan ulaşılabilir bir veridir. Başvurucu da hakkındaki habere cevaben, aynı anda 126 bölgede yangının olduğu ve 48 helikopterin aktif olarak yangın söndürmede kullanıldığı bir zaman diliminde, bunlardan 33'ünün salt Ulualan'da kullanıldığı bilgisinin doğru olmadığını belirtmektedir. Bu durumda başvurucunun düzeltme ve cevap hakkını kullanmak istemesinin nedeninin kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması nedenine dayandığını söylemek mümkündür.

Diğer yandan 3. Sulh Ceza Hakimliğinin gerekçeli kararı yukarıda detaylıca açıklanan üç aşamalı test ışığında incelendiğinde, ilgilinin gerçeğe aykırılık iddiasının objektif ölçülere dayanılarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte mezkür objektif ölçünün ne olduğu, neden başvurucunun olguya ilişkin iddiasının bu objektif ölçüyle bağdaşmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmadığı görülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
