Atatürk'ü Anma Günü'nde Anma Mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Atatürk'ün en büyük mirası olan bu değerleri yaşatmak, her birimizin görev ve sorumluluğudur. Onun gösterdiği yolda, ülkemizin birlik ve beraberliğini, insan onuruna saygıyı ve hukukun üstünlüğünü korumak, geçmişe saygının ve geleceğe inancın en anlamlı ifadesidir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılında milletçe sevgi, saygı ve özlemle yad edildiğini belirtti.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Büyük Önder Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güçle, destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini hatırlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil aklın, bilimin, adaletin ve özgürlüğün rehberliğinde geleceğe yürüyen bir milletin ortak idealidir. Atatürk'ün en büyük mirası olan bu değerleri yaşatmak, her birimizin görev ve sorumluluğudur. Onun gösterdiği yolda, ülkemizin birlik ve beraberliğini, insan onuruna saygıyı ve hukukun üstünlüğünü korumak, geçmişe saygının ve geleceğe inancın en anlamlı ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."