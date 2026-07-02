AYM Başkanı Özkaya, Çin'in Zhejiang Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi heyetini kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Jiang Weiyu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke yargı kurumları arasındaki karşılıklı diyaloğun ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Yargı alanında güçlendirilecek işbirliğinin, iki ülkenin hukuk sistemine önemli kazanımlar sağlayacağına işaret edilen görüşmede, yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecine ve yapay zeka teknolojilerinin yargı alanındaki kullanımına yönelik güncel gelişmeler ele alındı.

Yargı alanında yapay zeka teknolojilerinin kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla yüksek yargı kurumları arasındaki tecrübe paylaşımının önem kazandığına dikkatin çekildiği görüşmede, dijital dönüşüm sürecinde edinilen deneyimlerin, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Kabulde, AYM Başkanvekili Basri Bağcı, AYM Genel Sekreteri Murat Azaklı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Müjgan Karyağdı ve diğer yetkililer de yer aldı.