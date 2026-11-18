Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru sisteminin Türk hukuk tarihi açısından sessiz ama derin bir devrim niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "Anayasa Mahkemesinin verdiği her bir karar, yalnızca başvurucunun somut mağduriyetini gidermekle kalmamış, aynı zamanda tüm ilgililere her bir konuda anayasal standartların ne olduğunu gösteren bir rehber işlevi görmüştür." ifadesini kullandı.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen "Hukuk ve Adalet Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Özkaya, programda yaptığı konuşmada, insanı ve toplumu anlamanın, toplumsal barış ve adaleti tesis etmenin temel anahtarının sosyal bilimler olduğunu belirterek, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin bu alanda üstlendiği ihtisaslaşma misyonunu son derece kıymetli bulduğunu kaydetti.

Üniversitelerin misyonlarını yerine getirebilmeleri için özgür ve güvenli bir akademik ortamın önemine vurgu yapan Özkaya, bilimsel düşüncenin gelişmesinin farklı fikirlerin medeni ölçüler çerçevesinde tartışılmasına bağlı olduğunu anlattı.

Bireysel başvuru sisteminin Türk hukuk tarihi açısından sessiz ama derin bir devrim niteliğinde olduğunu belirten Özkaya, "Bu yol sayesinde Anayasa Mahkemesi, sadece soyut normları denetleyen bir kurum olmaktan çıkmış, sokaktaki vatandaşın, memurun, öğrencinin doğrudan kapısını çalabildiği bir hak arama merciine dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesinin verdiği her bir karar, yalnızca başvurucunun somut mağduriyetini gidermekle kalmamış, aynı zamanda tüm ilgililere her bir konuda anayasal standartların ne olduğunu gösteren bir rehber işlevi görmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Adalet kainatın dengesi, toplumun ruhu ve devletin temelidir"

Tüm anayasal mekanizmaların, kanunların ve mahkeme kararlarının merkezinde adaletin olduğuna işaret eden Özkaya, şöyle devam etti:

"Adalet kainatın dengesi, toplumun ruhu ve devletin temelidir. Hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünüdür. Adalet ise bu kuralların insan onuruna, vicdana ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanmasıdır. Dolayısıyla bir hukukçunun mesleki anlamda en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi hukukun şekli kurallarını uygularken adaletin ruhunu ve hakkaniyet duygusunu asla gözden kaçırmamasıdır.

Hukuk kuralları, ne kadar iyi hazırlanmış olurlarsa olsunlar, bu kuralları uygulayan kişilerin bilgi, vicdan, ahlak ve adalet anlayışından bağımsız olarak düşünülemez. Bir hakimin vereceği karar, bir avukatın üstleneceği savunma veya bir savcının yürüteceği soruşturma insanların hayatında son derece önemli sonuçlar doğurabilir. Hukukçuluk, yalnızca teknik bilgi gerektiren bir meslek değildir. Aynı zamanda yüksek bir sorumluluk bilinci, güçlü bir muhakeme yeteneği ve gelişmiş bir adalet duygusu gerektirir."

Kadir Özkaya, hukukçuların Anayasa'ya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine bağlı kalarak adaletin gerçekleşmesine hizmet etmeleri gerektiğini belirtti.

"Adaletin toplum hayatında kökleşmesi hepimizin ortak sorumluluğu"

Hukukun sürekli gelişen ve değişen bir alan olduğunu anlatan Özkaya, farklı hukuk sistemlerini ve uluslararası yargı organlarının içtihatlarını takip etmenin önemine değindi.

Hukukçuların mesleğin gerektirdiği tarafsızlığı ve objektifliği korurken insan onuruna duyduğu saygıyı da her zaman muhafaza etmesi gerektiğini kaydeden Özkaya, "Hukuk devletinin güçlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin etkili biçimde korunması ve adaletin toplum hayatında kökleşmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde hukukçuların özel bir yeri bulunmaktadır. Çünkü hukukçular, yalnızca mevcut hukuk kurallarını uygulayan kişiler değildir. Aynı zamanda hukukun gelişmesine, adalet anlayışının güçlenmesine ve toplumun hukuk sistemine duyduğu güvenin korunmasına katkı sağlayan insanlardır." dedi.

AYM Başkanı Özkaya, öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşinin ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA