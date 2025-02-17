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Ayhan Gider, Hızır Orucu Programında Vatandaşlarla Buluştu

Ayhan Gider, Hızır Orucu Programında Vatandaşlarla Buluştu
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır orucu programında vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Programda, oruçların kabul olması dileğiyle güzel bir iftar sofrası kuruldu.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır orucu programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır Orucu programına katıldı.

Programa ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Gider, Hızır'ın bolluğu ve bereketi temsil ettiğine dikkat çekerek şunları. ifade etti:

"Bugün canlarla aynı sofrayı paylaşmaktan, Hızır Lokmasına ortak olmaktan son derece mutluyuz. Tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri rabbim kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve kardeşliğimizin, en güzel örneği olan bu sofrada bizleri buluşturan Rabbimiz'e şükürler olsun. Misafirperverlikleri ve güzel ev sahiplikleri için tüm canlara şükranlarımı sunuyorum."

İftar programının ardından Alevi Dedesi Nurettin Gedikoğlu tarafından, Milletvekili Gider ve İl Başkanı Göktürk'e "Alevilik Bilinmelidir: Alevilik Kronolojisi ve Teolojisi" adlı kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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